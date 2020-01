El portero del Chapecoense que no viajó con el equipo anuncia que deja el fútbol

Nivaldo, portero suplente del Chapecoense y ya veterano con el club brasileño, debería haber viajado con el resto de sus compañero a Colombia, pero por decisión del entrenador se acabó quedando en casa. El portero, muy destrozado, ha querido anunciar su retirada definitiva del mundo del fútbol y no podrá cumplir el que sería su partido 300 con el Chapecoense.

"Yo debería ir en el avión pero acabé quedándome por decisión técnica. Todo tiene una explicación en esta vida. No viajé a Palmeiras, porque iba a hacer mi partido de despedida aquí contra el Atlético de MG y así realizar los 300 encuentros con el club. Al final, hubo un cambio de planes en el viaje, no volverían a Chapecó y viajarían directamente de Sao Paulo a Medellín, así que Caio dijo que no me convocaba".