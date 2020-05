El polémico 'me gusta' de Isco al tuit del rapero Rayden y su camiseta de los "Cayetanos bastardos"

Isco Alarcón se ha convertido en tendencia en las últimas horas después de un polémico 'me gusta' a una publicación en las redes sociales del rapero Rayden, en la que éste presumía de haberse comprado una nueva camiseta con el lema 'ACAB, All Cayetanos are Bastards'.

Un juego de palabras con el lema original de ACAB (All cops are bastard), utilizado por los grupos y movimientos antisistema para criticar a las fuerzas y agentes policiales.

En este caso, el rapero ha adoptado este famoso lema para cargar contra los manifestantes de las caceroladas de los últimos días en el madrileño Barrio de Salamanca. Por si hubiera alguna duda, en la camiseta aparecen también unos palos de golf.

El 'me gusta' de Isco ha generado, como era de esperar, una fuerte polémica y un debate entre los usuarios que se posicionad a favor y en contra del malagueño.

Este mismo fin de semana otro jugador internacional por España, Pepe Reina, era protagonista en las redes sociales tras apoyar la manifestación de Vox y ser criticado por ello por el rapero 'Nega', que le llamó "fascista de mierda".

Pepe Reina respondió al rapero con una foto en la que aparecía con Arnaldo Otegui.