Polémica por el positivo por coronavirus de Uriel Antuna, el 'futbolista asintomático' que ha contagiado a su mujer y a su bebé

Uriel Antuna, del Chivas de Guadalajara mexicano, se sintió mal antes del partido contra Cruz Azul... pero jugó. Al día siguiente empeoró y a los dos días dio positivo por coronavirus. Su mujer y su bebé también se han contagiado. Antuna ha querido que todos veamos lo que es esta enfermedad, hasta en una persona joven.

Es la crónica de un despropósito, de lo que en México han llamado "futbolista asintomático". Con fiebre de hasta 39º el día después de jugar la Final de Copa: "La cabeza me dolía y antes del partido el médico me dio una pastilla y se me quitó. Después del partido me siento peor...".

Y aquí viene otro error: lo mandan a casa y su mujer lo cuida amorosamente junto a su bebé de meses, confiada porque seis días antes había dado negativo en Covid-19 en las pruebas del protocolo de la Liga: "Espero que sea infección", dijo.

Pero con Uriel hecho polvo, junto al bebé, se van a que le hagan la prueba... que finalmente dio positivo. La mujer de Uriel decidió no esconderlo. Por cierto, ella y su hijo también han dado positivo.

Así relata sus síntomas

"Terminando el partido sentí escalofríos, el lunes me sentí mal, me sentí más decaído y cansado. Me mandaron a casa, no entrené y el equipo sí entrenó. Me hicieron la prueba ese lunes en la tarde y estuve decaído, todo ese lunes y el martes a las seis de la mañana fue cuando se me bajó la fiebre y estaba más tranquilo. Todo el martes, miércoles, jueves estaba de nuevo bien. Los días los acomodaron mal según como lo acomoda la gente, pero esos videos [que publicó su esposa] fueron cuatro o cinco días antes [de anunciar su positivo asintomático]", ha detallado Uriel Antuna.

Antuna, que aún deberá estar aislado al menos una semana más, considera que las críticas hacia los futbolistas que dan positivo por Covid-19 no deberían existir, pues son ellos quienes se exponen sobre el terreno de juego.

"La verdad pienso que esos pensamientos están de más. Nosotros somos los actores principales, si no somos nosotros, ¿quién más se va a infectar? Nosotros estamos ahí al aire libre y las palabras están de más, de que no nos cuidamos. Pueden ver las fotos del equipo, todos usamos cubrebocas, guantes, nos sentamos en mesas de cuatro, protegidos y uno toma riesgo pero el futbol tenía que regresar y son riesgos que estarán en el día a día, ahí está esta enfermedad", apunta.

