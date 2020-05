La polémica foto de Isco comiendo junto a una imagen de Franco y la bandera del águila imperial

Isco Alarcón se ha convertido en protagonista de las redes sociales en los últimos días. El futbolista blanco, que se prepara para el regreso de LaLiga, dio 'like' a una publicación de Rayden. En ella, el rapero aparecía con una camiseta en la que ponía 'ACAB, All Cayetanos are Bastards', tras la polémica de las manifestaciones convocadas por Vox contra el Gobierno por su gestión del coronavirus.

Este 'me gusta' generó un gran número de reacciones en Twitter, ya fueran para criticar o aplaudir al mediapunta de Arroyo de la Miel. Después de esto, Isco utilizó Instagram para tranquilizar la situación .

"Pasaba por aquí simplemente para aclarar que yo no soy verde, ni rojo, ni naranja, ni azul... Simplemente soy un español más. Decepcionado, cansado y preocupado ante una situación tan insólita como esta. Aterrado ante la cantidad de víctimas que ha causado esta pandemia. Mi opinión, si es que a alguien le interesa, es que es momento de que los políticos (sean del partido que sean) estén unidos. A mí con esas actitudes no me representa ninguno. Es momento de ser responsables", reconoció el futbolista.

Ahora las redes sociales han rescatado una foto del jugador blanco comiendo en un bar junto a la bandera de España con el águila imperial y una foto de Francisco Franco. El malagueño, junto al resto del equipo blanco, disputará ante el Eibar este primer partido de LaLiga tras el parón obligado por la crisis del coronavirus.