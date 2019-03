Platini: "Mi destino está claro: o me voy de la UEFA en seis meses o cumplo mi mandato"

"Mi destino en la UEFA está claro: o me voy dentro de seis meses o al final de mi mandato", señaló Platini en Mónaco en la rueda de prensa de apertura del curso 2015-16. Antes, había advertido que no respondería a cuestiones sobre la FIFA porque los comicios serán dentro de seis meses, el 26 de febrero de 2016.

"Voy a hablar exclusivamente sobre la UEFA. No es el momento ni el lugar de hablar de la FIFA. Las elecciones son dentro de seis meses, llevo el uniforme de la UEFA y hoy mi cargo es estar aquí. Hoy no soy candidato a la FIFA", aclaró Michel Platini, que derivó las preguntas sobre la FIFA a su secretario general, Gianni Infantino.

Sí dejó claro que no se presentará a la reelección. "¿Mi último mandato? Sí, eso significa que, tal vez, estoy a favor de que haya un límite en los mandatos de los presidentes", indicó.

No obstante, Gianni Infantino sí declaró que es un "honor" integrar esa comisión de la FIFA, cuya próxima reunión es el 2 y 3 de septiembre en Berna, Suiza. "Todos estamos de acuerdo en que son necesarias estas reformas", indicó en alusión al máximo organismo mundial, salpicado por casos de corrupción en los últimos meses.

Acerca de si el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Angel María Villar, podría ser un buen sustituto en la presidencia de la UEFA, Platini no quiso hacer cábalas. "No sé mi futuro, así que no quiero especular sobre el del señor Villar", dijo.

Por otro lado, argumentó la presencia por vez primera de cinco clubes de un mismo país, España, en la Liga de Campeones. "Había gente que decía que teníamos que meter a muchos clubes españoles o italianos para hacer más atractiva la competición. Ahora ha habido un cambio en las normas. Los españoles juegan muy bien en la Europa League desde hace años y así se lo hemos recompensado. Me alegra mucho que un club español sea el que la haya ganado y eso hace que tengan un club más que los demás", explicó.