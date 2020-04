El plan de la Federación Española para finalizar las competiciones no profesionales en España

La Federación Española de Fútbol ya tiene un plan para tratar de terminar las competiciones no profesionales en España, en suspenso ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La entidad presidida por Luis Rubiales apuesta por un mecanismo exprés de ascensos mediante un sistema de 'playoffs' a partido único, a la vez que propone eliminar los descensos en segunda división B y en tercera división.

"En el sondeo a todos los colectivos del fútbol se planteará dar por finalizada la competición regular mediante un mecanismo express planteado a través de un modelo uniforme en todo el fútbol no profesional español llevado a cabo de la misma manera en todas las Comunidades Autónomas. Se desarrollaría un mecanismo express de ascensos mediante un sistema de Play Off a partido único, a ser posible con sistema de concentración, con el fin de garantizar, al menos, el mismo número de ascensos que estaba previsto en el inicio de la competición. En esta situación excepcional, no habría descensos en la presente temporada", apunta la RFEF en un comunicado.

La Federación aclara que estas medidas se llevaría a cabo "en Segunda B, Tercera, en las competiciones de ámbito estatal del fútbol femenino y fútbol sala así como en todas las competiciones estatales de la categoría juvenil".