Piqué: "Voy a dar el máximo para que los pitos vayan a menos"

El central del Barcelona ha comparecido ante los medios tras los pitos que sufrió con la Selección. "El tema de los pitos no me ha afectado mucho. Intentaré darle la vuelta a esta situación", dijo en rueda de prensa. Además, sobre Sergio Ramos dijo que es la persona "con la que mejor" está en las concentraciones de la Selección, por lo que no hay ningún problema con el central del Madrid.

Piqué siguió hablando del motivo por el que cree que le silban en algunos estadios. "Creo que me pitan por una rivalidad entre el Madrid y el Barcelona y por mis comentarios en ciertas ocasiones. No es un tema entre Cataluña y España", afirmó.

El defensa azulgrana también comentó que los pitos le han dolido sobre todo por Vicente del Bosque. "Los pitos me duelen por Del Bosque, le tengo un gran aprecio. Y a mis compañeros también", dijo, a lo que añadió que el ambiente en el vestuario español está "mejor que nunca ahora". Aún así, desea que los pitos "vayan a menos" y que va a trabajar "para que la situación cambie".

Al ser preguntado sobre si se arrepiente por sus actos en las celebraciones con el Barcelona, afirmó que "no me arrepiento de nada, yo quiero que el Madrid pierda siempre. Lo volvería a hacer una y mil veces. No esperen que pida perdón o que cambie, no lo haré. La rivalidad entre Madrid y Barcelona siempre ha estado ahí". Aún así, reconoció que alguien se pudo sentir ofendido, pero sobre todo quiso dejar claro que no quiere que esto afecte a la selección española de fútbol.

Precisamente sobre esa rivalidad, admitió que "es una sinfonía que me piten en el Bernabéu", por lo que restó importancia a este hecho. Sobre Kevin Roldán, reconoció que "no fui elegante, pero romper con lo establecido no está mal".

Por último, aseguró que no va a dejar ir a la Selección "jamás". "Jamás dejaré de ir con la Selección, no hay dudas de mi compromiso. Creo que es correcto que vaya a la selección española, y si apoyo a 'Ganaremos' es porque el deporte catalán me ha dado mucho", dijo, a lo que añadió que habló sobre las elecciones catalanas del día 27 de septiembre. "El 27-S es un día para que la gente vote y se decida algo democráticamente".