Piqué, sobre el vídeo de 'El Chiringuito': "Hacen y deshacen lo que quieren"

El central catalán, junto a otros cinco compañeros (Jordi Alba, Claudio Bravo, Ivan Rakitic, Marc Bartra y Luis Suárez) se disfrazó por Halloween después de ganar 0-2 al Getafe y todos aparecieron con máscaras y gritando en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez mientras un rival, Víctor Rodríguez, comparecía ante los medios de comunicación.

Ese acto molestó al jugador del Getafe y al club madrileño, que al día siguiente recibieron las disculpas del Barcelona mediante un comunicado publicado en su página web oficial. Cerca de 48 horas después del choque, Andrés Iniesta llamó a Pedro León para pedir perdón.

"La vida es chula"

Después, Dani Alves respondió a unas declaraciones del presidente Ángel Torres, que afirmó que si el cuadro azulgrana perdía el clásico, "les iban a quitar la careta". El brasileño declaró que no hacía falta que a los jugadores del Barcelona les quiten las "máscaras" porque no las tienen y que pase lo que pase en el clásico "no será por falta de un par o más".

"Hay cosas más importantes que todo eso, vamos a pasarlo bien, la vida es chula y todos nosotros también lo somos", agregó. Entonces, menos de 24 horas después de las palabras de Alves, aparecieron en el diario As unas fotografías del estado en el que quedaron los vestuarios que utilizó el Barcelona en el Coliseum Alfonso Pérez.

En ellas se podían ver restos de sangre falsa en los lavabos y en los retretes de la zona donde se cambiaron los hombres entrenados por Luis Enrique Martínez. Gerard Piqué, tras el partido ante el Villarreal, y Alves, después de enfrentarse al BATE Borisov, se defendieron y aseguraron que el vestuario lo había manipulado el propio presidente del Getafe, Ángel Torres, que filtró las fotografías a la prensa para culpar a los jugadores del Barcelona.

La respuesta de Piqué

El último capítulo de este cruce de declaraciones y acusaciones lo han protagonizado de nuevo otras imágenes y nuevas palabras de Piqué vía Twitter. En esta ocasión, el objeto de la discordia es un vídeo en el que se ve de nuevo la suciedad y los botes de pintura roja medio vacíos que quedaron en el vestuario que utilizó el Barcelona.

Piqué no ha tardado en responder: "Hacen y deshacen lo que quieren. El bote de pintura lo dejé en mi taquilla y estaba casi lleno. Y por cierto, ¿quién ha sido el que ha vuelto a utilizar la prensa para filtrar más material "privado" e intentar culparnos? ¡Buen intento!", sentenció.