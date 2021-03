Derbi de tensión protagonizado ayer por Atlético de Madrid y Real Madrid en el Wanda Metropolitano. El partido terminó con empate en el marcador tras los goles de Luis Suárez y Karim Benzema. Pero la acción de la polémica iba a llegar en la primera parte.

El balón tocaba en la mano de Felipe y el árbitro no señalaba penalti, pero el VAR le advertía de la situación y le instaba a acercarse a ver las imágenes. El VAR solo entra cuando considera que ha habido un error del colegiado.

Aún así, Hernández Hernández revisó la jugada en vídeo y decidió no señalar pena máxima, convirtiéndose en la acción más polémica del partido entre Club Atlético de Madrid y Real Madrid Club de Fútbol. Casemiro protestaba la acción, porque podría haber marcado si Felipe no hubiera tocado el balón.

Poco después de este posible penalti se llegaba al descanso del derbi, todavía con el calentón de la jugada. Al marcharse al túnel de vestuarios, Luis Suárez y Lucas Vázquez tuvieron un pequeño rifirrafe.

"¿Vos os vas a quejar después de la Liga del año pasado? Tiene tela", dijo el uruguayo ante las quejas de Lucas Vázquez, que no dudó en contestar: "Es que si no, no la ganáis. O la perdemos nosotros o no la ganáis".

Suárez volvió a contestar a Lucas: "Y cómo la ganasteis vosotros?". Al encontronazo se sumó Mario Hermoso por su cuenta para hacerle un gesto muy claro al madridista con la mano acompañado de la frase: "Os comemos, os comemos".

Finalmente el Real Madrid logró empatar el partido al final y el Atlético tendrá que sudar aún mucho para llevarse este título de Liga Santander. El Barça, el gran beneficiado del resultado del derbi.