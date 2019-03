Un periodista ruso es suspendido tras quedarse dormido retransmitiendo el Bayer - Barcelona

El periodista ruso Vasili Utkin, el más famoso comentarista futbolístico del país, aseguró haber sido suspendido por el canal de deportes donde hasta ahora trabajaba por quedarse dormido durante la retransmisión de un partido de Liga de Campeones. "Hace ya varios años que sufro un problema crónico de sueño".

"Ocurrió que al final del primer tiempo del Bayer-Barcelona (9 de diciembre) me dormí", dijo Utkin en declaraciones a la agencia TASS. Utkin, que ha sido apartado provisionalmente de las retransmisiones deportivas, se mostró "convencido" de que ese fue el motivo de la suspensión, aunque la dirección del canal no ha explicado oficialmente el motivo de la sanción.

El comentarista, que seguirá ejerciendo otras funciones en el canal, negó que el motivo de la pequeña siesta fuera el consumo de alcohol. "Ese día me vio mucha gente hasta el mismísimo comienzo del partido. Por eso, cualquier sospecha queda prácticamente disipada", insistió.

Según la prensa local, durante el primer tiempo del citado partido Utkin comenzó a hacer comentarios incoherentes no relacionados con el juego, por lo que en el descanso emitió una disculpa en su cuenta de Twitter. "Señores, disculpen. Realmente trabajé mal en el primer tiempo. Me dormí".

"Hay motivo, pero no son asunto de nadie. En el segundo tiempo me reharé", apuntó sobre un partido que acabó con empate a un gol, con tantos del argentino Messi y el mexicano Chicharito. Al día siguiente, publicó otro Twitter en su cuenta en la que explicó que sufre "un problema crónico de sueño" (narcolepsia) para el que "no hay una cura garantizada".

Utkin ha tenido varios roces con la directora de la cadena, Tina Kandelaki, desde que se anunciara la creación de este canal y la desaparición del otro canal.