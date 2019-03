Pep Guardiola, sobre sus jugadores: "No tenían ni tienen sobrepeso"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha desmentido que un número de jugadores que volvieron a los entrenamientos del 'stage' de pretemporada con sobrepeso, pero hizo hincapié en mantenerse bien físicamente respecto al inicio de la Premier League, ya que cuando no se está al cien por cien, "es cuando vienen las lesiones".

"No tenían ni tienen sobrepeso, pero yo quiero que mis jugadores estén bien, saludables. Para mí, el peso es tan, tan importante, ya que lo necesitamos para correr, luchar, saltar, par atener el balón cada tres días. Cuando no estás en forma es cuando vienen las lesiones", declaró el técnico en la gira de pretemporada en China.

El énfasis de Guardiola en la aptitud se puso de relieve cuando el lateral izquierdo Gael Clichy reveló que el director había quitado las pizzas del menú de los jugadores e impuso parámetros de dieta estrictos, con la amenaza de una expulsión del entrenamiento con el primer equipo si no se cumplen las normas.

Por otro lado, el catalán apuntó que Fernandinho puede jugar de central, como ya hizo con Mascherano en el Barcelona y con Javi Martínez en el Bayern de Munich.

"Creo que Fernandinho puede jugar en 10 posiciones. El tiene la calidad para jugar donde sea. El podría jugar de central y tiene la calidad para construir. Creemos que puede jugar allí. Fernando quizá, también, pero no es tan rápido", aclaró.

"Los jugadores tienen que elegir el capitán. Ellos tienen que decidir. Si Vincent Kompany no está jugando porque está lesionado, o debido a mi decisión, no es un gran problema", apuntó el de Santpedor."Tenemos un montón de experiencia. No estoy en el vestuario, no estoy en las reuniones. Ellos tienen que elegir ellos mismos. Se conocen mejor que yo. Esa es su responsabilidad", concluyó al respecto.