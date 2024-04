Pep Guardiola: "Ganar al Madrid dos veces seguidas es prácticamente imposible"

Pasadas las ocho de la tarde Pep Guardiola aparecía por la sala de prensa del Santiago Bernabéu. Americana negra y camisa con cuello del mismo color, gesto concentrado ante una cita que siempre es especial. El Manchester City se vuelve a ver las caras con el Real Madrid y el entrenador catalán es muy consciente de la dificultad de lo que afronta su equipo: eliminar por segunda vez consecutiva al 'rey' de la Champions.

"¿Como hacer daño al Real Madrid? Es como un clásico entre nosotros en los últimos años. No creo que sea la situación del año pasado. Tenemos jugadores distintos. Aquí los partidos son largo por muchos motivos y esperamos varios partidos dentro del mismo partido. La ventaja es que tenemos la vuelta en casa. No solo tiene poderío en transiciones con Rodrygo, con Bellingham, con Vinicius... tienes que estar pendiente de muchas cosas suyas y tuyas, como hacer gol. Hay que imponer nuestra forma de jugar", analizó Pep Guardiola.

El entrenador del Manchester City no cree que se repita lo ocurrido la temporada pasada e indicó que ganar dos veces seguidas al Madrid es "prácticamente imposible". Guardiola opinó que fueron superiores la temporada pasada y no cree que la cuestión fuera que el Real Madrid jugará sin personalidad en la vuelta en Manchester, como aseguró horas antes Ancelotti.

"Esto no va de eso. No voy a entrar en desacuerdo con Carlo. He estado en el Barcelona y la comparación con el Real Madrid es casi la misma. En aquel partido nosotros fuimos mejores, no porque el Real Madrid jugara mal. Hicimos muchas cosas bien, pero en estos clubes se juzga muchas veces que tú no has jugado bien y yo trato de pensar que el otro fue mejor. No creo que pueda pasar lo del año pasado. Ganar al Madrid dos veces seguidas es prácticamente imposible. El objetivo no es fácil. Tiene un objetivo y un orgullo", afirmó Guardiola.

"Teníamos un nivel emotivo inmenso. Sacamos un buen resultado aquí. Primero por llegar a la final, por lo que pasó el año anterior, con el 0-1 tuvimos para sentenciar y luego Rodrygo hizo de las suyas. Eso estuvo muy presente en la preparación. Pero mañana será diferente. Así que hay que cambiar algo. Nos faltan piezas en defensa, habrá que buscar algo. Además, en la ida sueles especular más, aunque intentaremos hacerlo lo menos posible", explicó Guardiola.

Respecto a las bajas de Aké y Walker, Guardiola explicó que el Madrid también tiene bajas.

"Las cosas son así. El Real Madrid también tienen problemas con Alaba, Courtois o Militao. Es verdad que es (Walker) el que mejor puede parar a Vinicius y se lesionó en un amistoso, pero esto es así. Lamentablemente estamos teniendo muchas lesiones en este tramo decisivo de la temporada", apuntó Guardiola.

"Jamás podré considerar que Carlo es un mal entrenador tácticamente"

El catalán elogió a Ancelotti y afirmó que él no cree que el italiano sea un mal entrenador, algo que jamás podría pensar.

"Usted no sabe lo que es ser un buen gestor. Los atributos de un entrenador no solo son la cuestión táctica... Millones de factores que hacen ser buen entrenador. Pero jamás podré considerar que Carlo es un mal entrenador tácticamente. Si no no hubiera puesto a Pirlo como mediocentro en el Milan o seguiría metiendo a Kroos cxomo medicentro bajo ni adaptar rápidamente a Bellingham para que pueda explotar... Un entrenador que lleva tanto tiempo teniendo tanto éxito, yo sé que a veces se lo dicen de forma despectiva. Le digo que no se los crea, que desde Mánchester tenemos una opinión muy alta sobre quién es", afirmó Guardiola.

El entrenador del Manchester City admitió que lo "liberador" no es ganar al Real Madrid y sí "ganar la 'Champions'", como hicieron la pasada temporada.

"Como club, fue una especie de alivio. Estábamos haciendo muchas cosas buenas, pero se decía que no habíamos ganado la Champions. Yo diría que hace poco más de diez años en la Champions, antes no participábamos en esta competición y competir ahora es experiencia para el futuro. No somos como otros clubes que llevan 70 años jugando esta competición... Somos unos recién llegados. Pero lo hemos conseguido. Y si lo hemos podido hacer una vez, lo podemos volver a hacer", analizó el entrenador catalán.

Guardiola elogió a Jude Bellingham y afirmó que lo que hace diferente al jugador inglés es su cabeza.

"Jugó con 17 años y no solo fueron sus habilidades las que destacaron, lo que marca la diferencia es lo que tiene en la cabeza. Ha llegado a este club con jugadores excepcionales y un entrenador como Ancelotti que encontró la mejor posición para él. Se adaptó rápidamente y está haciendo una temporada increíble. En el Real Madrid y en Inglaterra. Siempre ha sido brillante y con solo 20 años tiene una carrera deportiva increíble por delante", apuntó Guardiola.

"Me gusta este negocio. Me lo paso bien y me pagan bien"

Por último, el entrenador español explicó que mantiene la motivación después de tantos éxitos porque le gusta "este negocio", se lo pasa "bien" y le pagan "bien".

"Me gusta este negocio. Me lo paso bien y me pagan bien. Me gusta la competición, me gusta venir aquí, intentar seguir adelante… ir al campo del Lutton, al del Crystal Palace... aún me lo paso bien y el día que no me iré a casa", concluyó Guardiola.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com