Pellegrini, en desacuerdo con la decisión de Borja Iglesias: "Siempre hay que estar dispuesto a defender a tu país"

Hemos visto pocas voces críticas, o simplemente contrarias, a la aplaudida decisión de Borja Iglesias, jugador del Betis, de no jugar más en la Selección Española hasta que Luis Rubiales y su directiva no abandonen la RFEF. Manuel Pellegrini, su entrenador en el equipo sevillano, acaba de pronunciarse para mostrar su desacuerdo con el delantero.

"Discrepo con Borja..."

El uruguayo no ha querido evitar la polémica y ha explicado lo siguiente en referencia a la decisión de Iglesias: "No creo que sea una razón para dejar de ir (a la Selección). Discrepo con Borja. Un jugador debe estar dispuesto a defender los colores de su país más allá de la estupidez de una persona".

"No volveré a la Selección hasta que las cosas cambien"

Recordamos las palabras del atacante de 30 años, pronunciadas ayer mismo tras la Asamblea de la RFEF: "Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", dice su mensaje.

La mayoría de usuarios de Twitter, de futbolistas, políticos y otros cargos importantes han querido mostrar su apoyo a la decisión del beticista, que apenas ha disputado dos partidos con la selección absoluta.

Lola Gallardo a Rubiales: "Piensa que somos unas niñatas"

Por contra, la que ha recibido apoyos de la mayoría de personas que se han pronunciado ha sido Jennifer Hermoso, esta vez de su excompañera Lola Gallardo, portera del Atlético, que también ha criticado duramente a Luis Rubiales: "Nosotras somos futbolistas y yo no he visto a Rubiales darle un beso en la boca a Sergio Ramos o a Carvajal cuando han ganado títulos importantes. No me entra en la cabeza, puede estar eufórico, que creo que estaba eufórico por otras cosas, no porque las féminas seamos campeonas del mundo. ¿Rubiales eufórico? Estaba así porque ha sido un año muy difícil, según él las quince somos unas niñatas y unas chantajistas y él los tiene muy grandes y ha ganado, él y Jorge Vilda"