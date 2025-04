La pelea entre Latasa y Luis Pérez en el banquillo del Valladolid: "Tú cállate Luis, que estás para hablar..."

Juan Miguel Latasa y Luis Pérez, jugadores del Valladolid, protagonizaron una acalorada discusión en el banquillo del equipo local que ha trascendido en todo el fútbol español y que no llegó a mayores gracias a la intervención de su compañero Eray Cömert.

Pasaba la media hora de juego en el José Zorrilla con un resultado de 0-3 para el Getafe cuando la tensión y la desesperación se adueñó de parte del banquillo local. Latasa y Cömert acababan de ser sustituidos en el minuto 60 y tras sentarse comenzaron a comentar algunas jugadas del partido: "Es una mierda hombre, no ves que así no hacemos nada... Es una mierda hombre", soltó Latasa muy enfadado. Luis Pérez, que no había participado en el encuentro y que estaba al lado de ellos, quiso intervenir recriminando alguna frase al exdelantero del Getafe, algo que no sentó muy bien a este...

"Tú cállate Luis, anda, que estás para hablar, máquina", le respondió Latasa a un Luis Pérez que se revolvió y le pegó un puñetazo en la rodilla mientras le insultaba. Suerte tuvieron ambos de que en medio estaba Eray Cömert, que pudo calmar los ánimos del defensor. Latasa ni se inmutó y Pérez terminaría abandonando el banquillo segundos después en unas imágenes que captaron las cámaras de DAZN.

Tras el partido y la contundente derrota de los pucelanos 0-4 ante el Getafe, el club emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido:

"El Valladolid procederá a la aplicación..."

"El Real Valladolid quiere mostrar su enérgica condena al incidente acontecido hoy en el banquillo entre los jugadores Luis Pérez y Juan Miguel Latasa en el transcurso del partido ante el Getafe CF.

Lamentamos profundamente la imagen ofrecida por nuestros jugadores. La frustración a la que nos aboca a todos la situación deportiva debe ser convertida en más compromiso, mejor actitud y mayor rendimiento, nunca en división y enfrentamiento.

Por eso, en defensa de la imagen del Club y del respeto hacia el resto de compañeros y, especialmente, de nuestros aficionados, el Real Valladolid procederá a la aplicación del Reglamento General de Régimen Disciplinario con ambos jugadores."

Este mismo lunes el Valladolid ha compartido otro comunicado, esta vez conjunto de Latasa y Luis Pérez en el que ambos piden disculpas por lo ocurrido y aceptan cualquier sanción disciplinaria por parte de la entidad vallisoletana.

"Acataremos y aceptaremos las medidas disciplinarias"

"No hay resultado deportivo ni frustración provocada por el mismo que justifique la pérdida del respeto ni el comportamiento que ambos tuvimos ayer en el banquillo durante el partido ante el Getafe CF.

Conscientes de ello, del daño que la acción y la reacción provocan en los demás, queremos, a través del presente comunicado, pedir disculpas a nuestros compañeros, al Club y a la afición del Real Valladolid por lo sucedido.

A los compañeros, al Cuerpo Técnico y a todos quienes forman parte del Club se lo hemos transmitido de forma presencial durante el entrenamiento de hoy.

A la afición le pedimos perdón ahora, sin excusa alguna que justifique nuestro comportamiento y desde la humildad de quienes se han equivocado y buscan reparar el daño causado. Acataremos y aceptaremos las medidas disciplinarias que el Club considere oportunas".

