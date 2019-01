Pelé: "Creo que Mbappé puede convertirse en el nuevo Pelé"

"QUIERO LO MEJOR PARA ÉL"

Pelé no duda de la calidad de Kylian Mbappé. El exjugador brasileño cree que el francés puede convertirse en su heredero después de su Mundial y sus temporadas en el PSG: "Ha ganado el Mundial con 19 años, pero yo tenía solamente 17. Me acerqué y le dije que casi me había igualado. Muchos piensan que dije eso para ser simpático, pero no es una broma".