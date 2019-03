Pedro: "Mou es una de las principales razones por las que vine al Chelsea"

"Mourinho es una de las principales razones por las que estoy aquí. El me llamó por teléfono un par de veces y me dijo que me necesitaba para hacer el equipo más fuerte. Ha ganado títulos dondequiera que ha sido. Estoy con muchas ganas de jugar a sus órdenes y espero ganar más títulos", admitió Pedro en su primera entrevista a la web del Chelsea tras dejar la disciplina del FC Barcelona.

"Estoy absolutamente genial aquí, realmente impresionado con las instalaciones. Todos mis nuevos compañeros de equipo han sido muy agradables y no puedo esperar para empezar a jugar. Estoy tan feliz", aseguró el atacante canario después de completar su primer entrenamiento con el club 'blue'.

"Estoy listo para jugar"

Pedro señaló que su primer entrenamiento fue "muy intenso y muy físico" junto a sus nuevos camaradas. "Estoy listo para empezar a jugar inmediatamente si el entrenador me convoca. Estoy en muy buena forma porque ya he jugado en el Barcelona esta temporada", añadió.

Además, el canario confirmó que habló con Cesc Fàbregas antes de decidir su fichaje por el Chelsea, el cual se hizo oficial este mismo jueves. "Somos muy buenos amigos. Sabía que me iba a sentir como en casa y que era una de las principales razones por las que decidí unirme", comentó sobre su excompañero en el Barça.

Al tiempo que elogiaba a Cesc, Pedro recordó a otros compañeros con la 'Roja'. "Es un gran jugador, tiene una visión brillante y conecta muy bien con los demás jugadores de ataque. Sé que trabajamos bien juntos en el terreno de juego, así que ya no puedo esperar para jugar con él otra vez. También he jugado antes con Diego Costa y César Azpilicueta en la selección nacional, así que me siento muy cómodo aquí", agregó.

Dispuesto a ayudar en lo que sea

El tinerfeño valoró su condición física para emprender esta aventura en la Premier League. "Estoy muy rápido y hago todo lo posible para ganar. He ayudado a ganar títulos en Barcelona y quiero hacer exactamente lo mismo en el Chelsea, porque en última instancia todos estamos aquí para ganar cosas", aseveró.

"Jugaré dondequiera que me necesitan. A veces juego por la derecha, a veces por la izquierda, pero donde sea que juegue voy a dar mi mejor esfuerzo", afirmó el polivalente delantero, carente de minutos importantes a las órdenes de Luis Enrique en el Barça.

Precisamente en su etapa culé se enfrentó al Chelsea un par de ocasiones durante las semifinales de la Champions League (2009 y 2012). "Fueron duros e interesantes partidos para nosotros, tengo buenos recuerdos de ellos. Los fans de Stamford Bridge no pararon, siempre estuvieron detrás del equipo. Fue una sensación increíble y quiero tener esa experiencia como jugador del Chelsea ahora", concluyó.