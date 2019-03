Pedro León firma con el Eibar por dos temporadas

El centrocampista murciano Pedro León ha concretado este martes su llegada a la SD Eibar después de haber puesto fin a su vínculo con el Getafe CF en el mismo día, firmando un contrato de dos años que le permite seguir formando parte de la máxima categoría del fútbol español.

El futbolista aterriza como agente libre en el conjunto armero después de haberse desvinculado de un Getafe que sigue desprendiéndose de varias de sus piezas de mayor renombre tras su descenso a Segunda División. No obstante, el acuerdo con el Eibar hará que Pedro León tenga la posibilidad de ampliar la cifra de 228 encuentros en Primera que atesora entre el conjunto azulón, el Levante, el Valladolid y el Real Madrid.

Bonitas palabras al Getafe

"He intentado dejarme todo por estos colores y haceros sentir tan orgullosos como yo de este club. Me hubiera gustado despedirme dejando al club en otras circunstancias, me voy con la pena de no haberlo logrado. Lo siento en el alma", publicó el jugador en su despedida de la entidad madrileña. En tierras vascas Pedro León coincidirá nuevamente con José Luis Mendilibar, que fue su entrenador en Pucela y quien lo conoce a la perfección después de haber sido una pieza fundamental en sus esquemas.