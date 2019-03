Pedro anima a Juanfran: "Es un jugador muy fuerte mentalmente"

El internacional español Pedro Rodríguez ha asegurado que su compañero en 'la Roja' y jugador del Atlético de Madrid Juanfran Torres, que el sábado falló en la tanda de penaltis de la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, es "muy fuerte mentalmente", y ha reiterado que tendrá el apoyo de todos en la selección.

"Son cosas del fútbol, cosas que pasan. El es un jugador muy fuerte mentalmente y vamos a estar ahí apoyándole", señaló sobre el lateral rojiblanco en la rueda de prensa ofrecida en la localidad de Schruns (Austria).

Por otra parte, el canario reconoció que ha vivido un año "raro" con el Chelsea, siendo décimos y fuera de competiciones europeas. "Ha sido una situación difícil, el club ha hecho una temporada complicada. Son cosas nuevas y ahora, a mejorar", indicó.

Pedro sostiene que España jugará con un punto

Sobre cómo jugarán en la Eurocopa de Francia, afirmó que lo harán "con un punta, pero el centro del campo debe tener mucha llegada". "Tenemos muchas variantes por los jugadores, pero está claro que al centro del campo se nos van a pedir goles", explicó.

"Siempre he estado aquí bien, ayer incluso fui capitán y estoy muy contento de todo lo que he hecho aquí, pero es normal que haya debates, por supuesto. Yo desde luego quiero estar en la Eurocopa", dijo sobre el debate de si será o no uno de los descartados por Del Bosque.

El canario ejerció de capitán ante Bosnia

En este sentido, se mostró muy satisfecho con la capitanía ejercida el domingo ante Bosnia (3-1). "Ser capitán y marcar fue muy especial, será complicado que pueda volver a pasar, pero fue un detalle precioso, mucho más siendo marcando un gol además", subrayó.

Por último, aclaró por qué tuvo que usar una máscara. "Tuve un golpe por una caída y tengo una fisura en la nariz. Es por precaución, aprieta bastante, pero al final te acostumbras y me puede evitar un golpe o un balonazo", concluyó.