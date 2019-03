Otamendi: "No pude manejar los tiempos pero nunca quise perjudicar al Valencia"

El central argentino Nicolás Otamendi, cuyo traspaso del Valencia al Manchester City se cerró hoy, aseguró en una carta "al valencianismo" que nunca quiso perjudicar al club aunque admitió que no pudo controlar el momento de su salida. Las negociaciones entre los clubes se aceleraron justo en los días previos al partido de ida de la eliminatoria de acceso a la Liga de Campeones entre el Valencia y el Mónaco, que se disputó el miércoles y en el que el defensa ya no participó. "Lamentablemente los tiempos yo no pude manejarlos pero yo nunca quise perjudicar al Valencia" aseguró.

Otamendi agradeció al club de Mestalla la "posibilidad de jugar en un grande de España y en un club con mucha historia" y a Peter Lim, propietario de la entidad, y a Lay Hoon, presidenta del club, su comprensión.

"Siempre me moví de manera prudente y profesional"

El central les dio las gracias por entender "que mi salida es sólo por el deseo de querer crecer en lo personal y en lo profesional (...), sin querer perjudicar al club". Además apuntó que "siempre me moví de forma prudente y profesional" y que "fui sincero con todos". También se mostró contento con el técnico portugués Nuno Espírito Santo "por entender que este era mi momento de progresar".

Del mismo modo extendió sus agradecimientos a sus ex compañeros, a los trabajadores del club y al resto del cuerpo técnico. "Desde el primer día sentí el apoyo y el cariño de todos los valencianos. Hoy me toca partir, espero haber estado a la altura de esta camiseta, traté siempre de dejar la piel y el alma por estos colores. Siempre estaré eternamente agradecido. Les mando un abrazo y muchos éxitos", concluyó.