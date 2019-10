Obligan a Candela Soria, jugadora del Ourense Envialia de fútbol sala, a competir sin su audífono

Más información Las mujeres iraníes asisten por primera vez a un partido de fútbol

La futbolista del Ourense Envialia Candela Soria ha protagonizado uno de los casos más polémicos del momento. La joven se disponía a jugar un partido de su equipo ante el UCAM de Murcia cuando se llevó una desagradable sorpresa por parte de los árbitros.

Candela, que sufre un 50% de pérdida auditiva en los dos oídos y necesita al menos un audífono para poder jugar, fue obligada a competir sin su aparato. El colegiado consideró que por medidas de seguridad debía jugar sin ellos o en caso contrario no podría disputar el encuentro.

"No llevo el audífono por un capricho sino porque lo necesito. Sin él no sé cuándo mi portera me grita 'voy'. Sólo quiero jugar en igualdad de condiciones", ha explicado Candela a Antena 3 Noticias.

Candela tuvo que jugar sin su audífono y anotó el gol de la victoria

Un hecho que sorprendió bastante tanto a las jugadoras como a los entrenadores, que no podían creer lo que estaba ocurriendo y que intentaron explicar a los árbitros la situación.

Finalmente, ante la negativa del cuadro arbitral, la joven se armó de valor y saltó al terreno de juego sin sus audífonos y fue la encargada de anotar el gol de la victoria de su equipo.