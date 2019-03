Oblak: "Si formo parte de la historia es por mis compañeros"

El portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak, que ha concluido la Liga como portero menos goleado del campeonato, ha explicado tras la victoria contra el Celta (2-0) que ese trofeo Zamora lo considera un mérito no solo suyo, sino de todos sus compañeros. "Estoy feliz, pero lo que más me importa es el equipo. No es solo mi mérito, es mérito de todo mi equipo, de todos mis compañeros. Si estoy en la historia es por ellos", ha asegurado Oblak, que ha encajado 18 goles en 38 encuentros y ha igualado el registro del portero del Deportivo Paco Liaño en la temporada 1993-94.

Oblak se ha mostrado "contento" por conseguir "cosas importantes", pero ha reafirmado que lo más importante es "el equipo", y ha reconocido que aunque su inicio en el Atlético no fue fácil -se lesionó nada más llegar en la temporada 2014-15-, él supo "continuar trabajando y creyendo" en sí mismo.

"Estoy contento por el nivel del equipo, conseguimos 88 puntos, al final acabamos terceros pero hasta la penúltima jornada peleamos por el primer lugar", ha valorado respecto a la temporada rojiblanca en la Liga.