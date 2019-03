Nuno: "Llegamos fuertes con la intención de ganar y competir en el Molinón"

Nuno Espirito Santo, entrenador del Valencia, comentó en rueda de prensa que el encuentro de mañana frente al Sporting de Gijón será complicado porque se enfrentan a un equipo "desinhibido y muy bien trabajado", aunque van a por el triunfo.

"El Sporting es un equipo desinhibido. Muy bien trabajado y con una intensidad muy alta en sus acciones. Lo conocemos pero llegamos fuertes con la intención de ganar y competir en el Molinón", dijo. Asimismo, el entrenador luso comentó que no quiere que el equipo piense en el debut en la Liga de Campeones contra el Zenit de la próxima semana: "El próximo partido es el más importante". "Tenemos que sumar tres puntos para seguir nuestro camino de crecimiento", reconoció el entrenador valencianista, quien avanzó que ya tiene decidido el portero que sustituirá a Mathew Ryan, lesionado en el último duelo contra el Deportivo de La Coruña. "Tanto a Jaume como a Yoel los he visto bien. Trabajando en su línea, muy comprometidos, conscientes de la responsabilidad que les va a tocar vivir. La decisión está tomada. No la diré. Si están en el Valencia es porque tienen calidad para hacerlo", admitió.

Durante su intervención hizo un repaso sobre algunos de los futbolistas que están de actualidad en la plantilla valencianista y destacó el regreso a la lista de André Gomes, que se lesionó en el tramo final de la pasada campaña. "La lesión está totalmente superada. Es cuestión de que adquiera ritmo. La intención es que vaya progresando y creo que, estando en su máximo nivel, puede darnos muchísimas cosas al equipo", argumentó. Sobre Rodrigo Moreno, que no ha cuajado sus mejores partidos en las últimas fechas, Nuno espera que mejore para dar más: "Su rendimiento no ha sido el mejor pero sigue trabajando y poniéndose a nuestra disposición para hacerlo".

Una vez más reiteró la intención del club de retener a Feghouli en el Valencia y renovar su contrato que finaliza a final de la presente campaña: "Es un grandísimo jugador que queremos que se quede con nosotros. Es claro y evidente. Queremos que se quede con nosotros muchísimos años". Por último, habló de la Liga de Campeones, que comenzará la próxima semana en Mestalla frente al Zenit. "Nos hace muchísima ilusión, tras dos años, estar presentes en la máxima competición por equipos". "Cuando me propusieron firmar por el Valencia tenía la conciencia de que entrar en 'Champions' en el primer año sería complicado pero era un reto. Lo acepté y lo hice. Hoy estamos en Liga de Campeones. La realidad es el Molinón y luego Zenit", concluyó.