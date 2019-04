Nuno: “Con la marcha de Otamendi, tenemos que buscar a alguien que aporte”

El entrenador del Valencia, Nuno Espirito Santo, señaló tras la clasificación de su equipo para la fase final de la Liga de Campeones, tras derrotar por 4-3 en el global de la eliminatoria al Mónaco, que es lógico que su equipo sufriera para lograr un objetivo tan importante.

"En la vida hay que sufrir para lograr los objetivos. Este es el primer partido de nuestro futuro. El Valencia es un equipo de Champions, queríamos estar ahí y ya estamos", comentó.

Sobre la polémica en los dos goles del Mónaco, el técnico luso señaló que no puede opinar del trabajo del árbitro porque no vio las imágenes, aunque se mostró más preocupado de que las dos acciones les llegaran en jugadas de estrategia "porque en el juego, salvo algún remate fuera del área, no han creado peligro".

En su análisis del partido, comentó que "la primera mitad estuvo muy bien, dentro de lo que buscábamos, muy controlada y con un grandísimo gol. En la segunda, el partido cambió, el plan se alteró y hemos sufrido, aunque hemos sabido sacar la eliminatoria".

Respecto a los posibles movimientos de última hora en el mercado de fichajes, Nuno indicó que "después de este partido debemos tomar decisiones, es el momento de sentarnos y analizar el mercado".

"La plantilla está muy equilibrada pero con la salida de Otamendi está claro que en el puesto de central es evidente que hay que traer a un jugador. El club está trabajando muy bien, ahora ya estamos en Champions y las decisiones se deben de tomar", concluyó.