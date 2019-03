Nuno: "La afición demuestra su descontento con gritos hacia mí y lo respeto"

"El gol no llega y queremos ganar y yo estoy centrado en el equipo y en mis jugadores. Además queda mucho por delante y creo que los tres empates que hemos sufrido deberían haber acabado en victoria", indicó.

Agregó que no ha echado de menos a ninguno de los jugadores que no estaban en la competición y consideró que la idea de juego no ha cambiado y se basa en la presión, la recuperación, las circulaciones basculantes, aunque admitió que quizá faltó profundidad por la banda izquierda.

Aspectos a mejorar

Sobre Peter Lim, afirmó que "el dueño del equipo les saludó tras el partido tal y como siempre hace, con la diferencia de que hoy no había ganado el equipo". Nuno afirmó que los cambios se había realizado para mejorar al equipo por la necesidad de hacer rotaciones.

Sobre el partido señaló que en la primera parte tuvieron más espacios y en la segunda, con el Betis más cerrado, les faltaron huecos para marcar, aspecto en el que deben de mejorar.