Nolito, sobre los rumores que le sitúan en el Barça: "Me ha molestado todo, tengo contrato con el Celta"

El jugador del RC Celta de Vigo Nolito ha asegurado este jueves que le ha molestado "todo" respecto a los rumores e informaciones "inciertas" que le situaban en el FC Barcelona en el pasado mercado de invierno y que se están repitiendo ante el próximo verano, y ha señalado que solo quiere jugar bien con el Celta para poder estar en Europa y en la Eurocopa con España y, por ello, reiteró las molestias de leer que se hacía el lesionado para firmar por el club blaugrana.

"El 'taca tá, taca tá' me duele hasta en el corazón. Me ha molestado todo, se dicen cosas de mí inciertas en la prensa y la gente se lo cree. Me ha molestado que se diga que me hago el lesionado para irme al Barça, que se diga que el Celta me ha castigado, muchas cosas más. A mí y a mi familia, y creo que no me lo merezco. Me intento mantener al margen y me dedico a jugar", manifestó en rueda de prensa.

Pese a ello, matizó y aseguró que está "tranquilo". "Me dedico a entrenar. Mi contrato lo tengo con el Celta, es que os equivocáis, lo digo por activa y por pasiva, y no te lo digo en inglés porque no sé. Si un equipo me quiere, que se ponga en contacto con mi club y que lleguen a un acuerdo, y si mi interesa me iré y si no, no", aseguró.

"Me he sentido apoyado por muchos compañeros y por la familia, también en Vigo cuando salía a la calle. Pido que me respeten las lesiones y dedicarme a jugar, que es para lo que me pagan. Entiendo vuestro trabajo, pero así se daña a una familia y a mí me desconcertáis, porque decís que estoy en el Barça, en verano era el Atlético, ahora decís que el Barça ya me ha fichado... No lo entiendo", aseveró sobre las informaciones de la prensa.

"Es tan fácil como que tengo contrato con el Celta"

Detalló a fondo el por qué de sus molestias. "Me han enviado portadas de todo tipo, pero en el Barça no estoy, estoy en el Celta. Lo que digan los periodistas de Barcelona, lo entiendo igual que a vosotros, pero es tan fácil como que tengo contrato con el Celta. Estoy centrado en estar al cien por cien y en hacerlo lo mejor posible para que el equipo quede lo más alto posible y poder ir a la Eurocopa", explicó.

"Si algún día yo me voy del Celta seré el primero que os lo diré. Pero yo no mando nada. Tengo un contrato con el Celta y hay una cláusula, y me dedico a jugar. Pero ponte en mi situación en navidad, en verano, ahora que quedan dos meses y medio para terminar. Yo me juego una Eurocopa, aportar lo mejor a mi equipo, tengo 29 años y es difícil apartar todo. Quiero jugar tranquilo", apostilló al respecto.

Por otro lado, también mostró su deseo de renovar con el Celta. "No he renovado pero estoy tranquilo. He pasado una mala racha pero ahora estoy tranquilo. Si voy a la Eurocopa sería un sueño cumplido, soñar es gratis y voy a intentar competir en mi equipo. La ovación del otro día del público me hizo venirme arriba, estar muy feliz y contento por los minutos y volver a sentirme futbolista", comentó.

"Gracias a Dios cada día me encuentro mejor, con menos dolor, se me cargaba mucho la zona y cada día estoy mejor y más contento. Espero que no me moleste más. He estado dos meses parado pero corriendo, y cuando tenga la oportunidad de jugar los 90 minutos en un par de partidos me pondré bien", señaló sobre su lesión, ya superada.

A nivel del equipo cree que el Celta puede estar en Europa la próxima temporada. "Podemos estar peleando por jugar la UEFA, sinceramente. Yo prefiero quedar sexto, pero si al final quedamos séptimos y hay que venirse antes perfecto, es nuestro trabajo. Hay muchos equipos apretando y hoy día en Primera es muy difícil ganar, cualquier equipo te puede pintar la cara. Esta jornada podemos dar un golpecito sobre la mesa si ganamos al Getafe", argumentó.