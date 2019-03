Neymar: "Quiero seguir haciendo historia en el Barcelona"

Con tan solo 23 años, Neymar se ha convertido en uno de los puntales del Barça, con el ya ha disputado un centenar de partidos. "Mi adaptación al equipo ha sido muy fácil. Todo ha ayudado: el club, los compañeros, la ciudad, la familia ...", destaca el internacional brasileño.

Desde que fichó por el conjunto que dirige Luis Enrique Martínez hace tres temporadas, Neymar se ha catapultado como uno de los delanteros más valorados del mundo. "He cambiado mi juego y mi vida, todo para mejor", reconoce.

Tras la tormenta, la gloria

Después de una "primera temporada difícil por las lesiones y la Liga perdida en el último partido", recuerda Neymar, llegó un gran segundo año: "Hicimos una gran temporada ganando el triplete y esta tercera es más difícil. Debemos hacer más que hasta ahora para superar a los rivales".

Pese a todo, el astro brasileño cree que el equipo sigue teniendo "nivel para volver a ganar la Champions" -algo que no ha hecho nadie de forma consecutiva- y confiesa que su relación con Messi y Suárez "es de amistad". "Creo que hemos sorprendido. La gente decía que no tendríamos buena relación, pero yo sabía que no sería así", ha comentado al respecto.