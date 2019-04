Neymar: "Me gustaría jugar con Pogba en el Barcelona"

El jugador del FC Barcelona Neymar ha asegurado que le encantaría intercambiar su camiseta con la del ahora jugador de la Juventus Paul Pogba pero, más allá de esto, le gustaría jugar con el francés en el Barça, donde cree que "caería muy bien", y ha añadido que lo que más le gusta de su club son los jugadores, sobre todo Leo Messi y Dani Alves. "Me gustaría tener la camiseta de Pogba, me encanta cómo juega y cómo hace las cosas. Me encantaría intercambiarla con él, y me gustaría jugar con Pogba. Aquí en Barcelona caería muy bien", aseguró en el test realizado por LaLiga. Y es que el brasileño quiere seguir rodeado de los mejores en el Barça, donde en su tercera campaña es un fijo en el tridente junto a Messi y Suárez. "Lo que me gusta del Barça son los jugadores que tenemos, son fantásticos. El mejor es Messi, mi mejor amigo dentro del fútbol es Alves", reconoció. "Tengo muchas camisetas que significan mucho para mí. La primera como profesional, la primera con el Barcelona, de la selección tengo muchas... Y de rivales muchas, de todos los ídolos para mí como Leo, Suárez, y las de Robinho, Ronaldo, Ronaldinho... Muchas", apuntó sobre su colección de elásticas, a las que quiere añadir la de Pogba.

Publicidad