Neymar: "Antes de decir mentiras, que lo prueben"

El jugador del FC Barcelona Neymar ha advertido a aquellos que les acusan en el caso de los presuntos delitos de corrupción entre particulares y estafa por simulación de contratos en su fichaje por el club blaugrana que "prueben" estas acusaciones ante la justicia "antes de mentir o decir" que él y su padre han engañado.

"Quiero ser feliz dentro del campo y mi padre hace todo para que sólo juegue al fútbol. De los negocios cuida él. El problema es que cuando ves personas que quieres sufriendo por eso como mi familia duele. Antes de decir mentiras, de decir que engañamos en esto o en aquello, que lo prueben", aseguró Neymar en Globo TV.

El jugador protagonizó la entrevista junto a su padre, quien también declarará este martes en Madrid, y quien negó el presunto delito. "Nos hemos cansado de esto y queremos aclararlo lo más rápido posible, decir basta", apuntó.

En cuanto a la denuncia de la Fiscalía, según la cual había tres empresas para gestionar la carrera del jugador --Consultoría Deportes Neymar y Sport Marketing, N & N y N + N Asset Management-- y donde se evadían los impuestos, también lo negó.

"Las empresas fueron creadas en 2006. El tenía 14 años. No podía tener un empleo y no podía tener cualquier empresa. Yo era el padre. ¿Cuál es el problema? ¿Quién crea una empresa de un día para el otro y la arranca con 300 o 400 empleados? En ese momento, no necesitaba muchos empleados ya que sólo tenía una empresa. Sólo podía gestionar la imagen de mi hijo", argumentó.

También fue cuestionado por si los 40 millones de reales que, según el Santos y los otros demandantes, deberían haber sido de traspaso y fueron contemplados como prima.

"Es una cosa entre Santos y Barcelona. No hay nada en contra de nosotros en este momento. El juez va a querer saber los hechos de la transferencia. Si hemos cometido un error de impuestos, no hay problema en absoluto", recalcó el padre del jugador.

Este lunes ya han declarado en este 'Caso Neymar' el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, quienes abandonaron juntos sobre las 11.15 horas la Audiencia Nacional tras negarse a declarar en calidad de investigados por delitos de corrupción entre particulares y estafa por simulación de contratos en el fichaje del delantero brasileño Neymar.

Ambos se limitaron a ratificarse en las declaraciones prestadas ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que les interrogó entre los meses de julio de 2014 y febrero de 2015 en el marco de la causa principal, en la que se les investigaba por un presunto delito fiscal en el traspaso del jugador y ha sido asumida por los Juzgados de Barcelona.