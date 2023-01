Navajazo al entrenador en Gran Canaria: "De no haber puesto la mano sería algo más grave"

"Si no llega a ser por Dani, no sé lo que hubiera pasado. Es mi ángel de la guarda". César no tiene palabras ni "tiempo vital para agradecerle" lo que dice "ha hecho por mí". Habla del momento en el que el entrenador del Firgas de Segunda Aficionado de Gran Canaria sacó su mano y la puso sobre su cabeza.

César es el preparador físico del conjunto del norte de Gran Canaria al que, durante el partido entre el Pedro Hidalgo B y su equipo, ‌intentaron clavarle una navaja. Todo ocurrió una vez finalizado el encuentro y "dirigiéndose ambos equipos a vestuarios el dorsal nº16 del equipo local golpea con uso de fuerza excesiva en la zona izquierda del cuello del dorsal nº1 del equipo visitante", según reza en el acta arbitral.

Un jugador y un aficionado, detenidos tras los graves incidentes

Tras los graves hechos ocurrido, han sido detenidos un jugador del Unión Pedro Hidalgo B y un aficionado del mismo club, ambos identificados como presuntos autores de los graves incidentes ocurridos.

El aficionado detenido es, presuntamente, el autor de las heridas de arma blanca que sufrió el entrenador del CD Firgas, quien necesitó doce puntos de sutura, cuando se interpuso para evitar que un aficionado agrediese con una navaja a su preparador físico

"Dani me salvó"

Dos días después de lo ocurrido, nos reunimos con Daniel y César. Éste último aún intenta recordar y asimilar los hechos: "Yo vi que a un jugador mío le agreieron y cuando fui a intermediar y llevármelo me cogieron y me empezaron a dar golpes de todos lados. Hubo un momento en el que me sujetaron e inclinaron mi cabeza hacia abajo. A partir de ahí, no recuerdo nada. Cuando me incorporé vi a mi compañero (haciendo referencia a Daniel) con la mano herida y noté que yo tenía sangre en la cara". César da gracias por la acción de su compañero ya que de no haber sido por ella no sabe lo que hubiera pasado. "Dani me salvó".

Al escuchar sus palabras Daniel sonríe aliviado porque su gesto haya supuesto evitar una desgracia. "No me considero ángel de la guarda. Realmente fue un instinto. Lo hice para protegerlo, para que no fuera a más, y ello me empujó a sacar la mano. Yo calculo que con la trayectoria que tenía la navaja hacia la cara, el cuello y el pecho, de no haberlo hecho, estaríamos hablando en cualquiera de las tres zonas corporales, de algo más grave". Daniel nos explica que no sólo es complicado el momento en el que ocurre la agresión. También el proceso que viene después, por eso da las gracias a quienes están a su lado: "No es fácil. Siento el apoyo de mucha gente y eso es importante para mí. Es importante que estemos juntos todo el equipo".

El técnico grancanario además cree firmemente que es importante que, más allá de que la sociedad conozca la agresión o que ha recibido 12 puntos, es imprescindible el compromiso común para erradicar la violencia. "Esto no puede pasar en un campo de fútbol. No se puede permitir la entrada de una persona con una navaja en un reciento y que ocurra una desgracia. Podría haber acabado con la vida de cualquiera. Hay que atajar ésto y erradicar la violencia", sentencia Daniel.

En la misma línea se muestra Agustín Santana, el secretario del club, que cree que "sucesos como los ocurridos deben tratarse con contundencia". Santana, además, alude a un problema de educación de base: "Entendemos que hay que hacer un trabajo intenso, porque la imagen del fútbol como deporte, en comparación a otras disciplinas, se ve constantemente dañada por incidentes de este tipo. Hay que trabajar unidos, los responsables de los clubes, entrenadores, la propia federación, en educar. Educar a deportistas pero también a padres aficionados, que acuden al campo, para que entiendan que esto es un deporte se gane, se pierda, se empate o tenga más o menos acierto el árbitro.

Mensaje para la afición

Reconoce Santana que "a nivel profesional las soluciones pueden ser más fáciles, pero cuando hablamos del fútbol aficionado, intentas poner de tu parte, lo primero en tener entrenadores formados, mantener con los padres que rodean al club, charlas periódicas para inculcarles que lo principal que se intenta trasmitir a sus hijos son valores más allá de una formación concreta deportiva, pero los recursos llegan hasta donde llegan. Por eso solicita a las administraciones más financiación para destinar fondos a promocionar intervenciones públicas enfocadas a la formación en valores.

Valores que sí reconoce en su club porque dice: "Si mis jugadores hubieran entrado en la pelea y hubieran respondido, el incidente se hubiera salido de madre". Santana termina su charla con Antena 3 lanzando un mensaje: "La afición tiene que entender que cuando vienes a un recinto deportivo hay que hacerlo para disfrutar respetando a jugadores, entrenadores, árbitros, etc. Felicitar a los ganadores y consolar a quienes no han obtenido el triunfo".