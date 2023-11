Nasser Al-Khelaïfi: "No he visto el comunicado del Real Madrid sobre Mbappé"

El futuro de Kylian Mbappé vuelve a estar rodeado de todo tipo de rumores y, a partir del próximo mes de enero, la estrella francesa podrá negociar e irse a cualquier club sin dejar un solo euro en las arcas del Parque de los Príncipes. Tras un verano donde Kylian centró numerosas noticias tras su negativa a renovar un tercer año, hasta 2025, con el PSG, la rumorología sobre dónde jugará la próxima temporada se ha vuelto a activar.

Las noticias sobre unas supuestas negociaciones han llevado incluso al club blanco a emitir un comunicado negando cualquier negociación en curso con el delantero francés.

"Ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG", rezaba el comunicado del Real Madrid.

Días después de ese comunicado, el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ha indicado que no vio ese comunicado y explicó que en el club parisino están "centrados" en ellos y "no en los demás".

"No he visto el comunicado del Real Madrid sobre Mbappé, todos estamos centrados en nosotros mismos y en nuestro trabajo, no en los demás", indicó Al-Khelaïfi en una entrevista al medio italiano La Gazzetta dello Sport.

"Kylian sigue sumando éxitos y la gente lo da por supuesto, pero nadie jugó dos finales mundiales seguidas marcando también un 'hat-trick'. Es el mejor del mundo y es fantástico verle impulsar al PSG y a Francia. Tiene un efecto positivo sobre nuestros jóvenes, nos ayuda a construir nuestro futuro y legado", apuntó el presidente del PSG, sin entrar en más valoraciones sobre Mbappé.