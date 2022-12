Noel Le Graet, sobre la continuidad de Deschamps: "Hizo bien su trabajo, tiene prioridad y creo que estaremos de acuerdo"

Todo apunta a que Didier Deschamps seguirá al frente de la selección francesa de fútbol. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, ha recordado que el técnico francés se ha ganado el derecho a decidir su futuro tras alcanzar la final del Mundial de Qatar 2022.

Le Graet aseguró que Deschamps "ha trabajado bien" y tiene "prioridad" para decidir su futuro, una decisión que el máximo dirigente del fútbol galo quiere que se deje cerrada antes de final de año.

"No pensé en el hecho de que Didier podría irse. Algunos periodistas quieren que eso cambie, pero este tipo de cosas no me influyen en absoluto. Didier hizo bien su trabajo, tiene prioridad y creo que estaremos de acuerdo (en seguir)", indicó Le Graet en una entrevista a Ouest-France.

Según el presidente de la FFF, hablarán la semana que viene sobre el rendimiento en el Mundial de Qatar "y sus anhelos", con la Eurocopa de 2024 como horizonte más próximo.

"Si no quiere quedarse, será muy breve. Si quiere quedarse, habrá discusiones algo más largas. Si podemos terminar esto antes de fin de año, si es posible", deseó Le Graet.

"Didier ya ha hecho evolucionar mucho a este grupo. Solo quedaban nueve jugadores de 2018 en Qatar. Este equipo francés seguirá creciendo para 2024, y creo que lo que acaban de hacer ha sido notable. Los franceses también han mostrado un gran apego a 'Les Blues'", analizó.

¿Puerta cerrada para Zidane?

El gran damnificado de esta decisión, si finalmente Deschamps decide seguir, será Zinedine Zidane. Y es que el exentrenador del Real Madrid era el mejor colocado para relevar a Deschamps al frente de Les Bleus si el rendimiento de Francia no era el esperado en el Mundial de Qatar.

El propio Zidane, como informan algunos medios, había rechazado ofertas de algunos clubes a la espera de ocupar el cargo de seleccionador de Francia, algo que ahora parece complicado que se produzca.