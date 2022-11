Messi, antes de su estreno en Qatar: "Seguramente sea mi última oportunidad para conseguir el gran sueño"

Leo Messi ha comparecido en rueda de prensa a falta de un día de su debut con Argentina en el Mundial de Qatar frente a Arabia Saudí. El astro argentino ha tranquilizado a sus aficionandos asegurando que está perfecto para jugar el encuentro del martes y que llega a la cita mundialista en un gran momento de forma.

El capitán de la albiceleste señaló que se siente a nivel físico muy bien. "No tengo ningún problema. Entrené diferenciado porque tenía un golpe, pero no hay nada raro. Fue por precaución", tranquilizaba Leo Messi.

"Jugar un Mundial siempre es especial, la atmósfera que se vive antes del primer partido es diferente. Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos. Es algo hermoso que mucha gente que no es Argentina desee que seamos campeones. Soy un agradecido por el cariño que recibí durante toda mi carrera", dice Leo Messi, consciente y seguro de intentar ganar lo que sería su primera Copa del Mundo, en lo que todo apunta a que será su última oportunidad de conseguirlo.

Y añadió lo siguiente, haciendo balance de lo que llevamos de temporada: "Es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre, y eso es lo que intenté hacer hasta este momento. No hice nada especial, me cuidé cómo hice siempre en mi carrera".

No hay que olvidar que Argentina viene de ganar la Copa América en el Maracaná, un título que transmitió mucha tranquilidad tanto a los jugadores como a la afición, así como confianza, de cara a esta cita mundialista. "Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Favorece a que la gente no esté tan ansiosa y que pueda disfrutar del momento. Este grupo me recuerda al del 2014, un grupo muy unido y que tenía en claro lo que hacía adentro de la cancha". Argentina también ganó la Finalíssima de 2022, lo que aumenta todavía más la confianza de los argentinos.

"Me siento con muchas ganas, ilusionado"

Lionel Messi se mostró muy ilusionado y muy seguro de su equipo. "Me siento con muchas ganas, ilusionado. Intentaremos hacer el mejor partido para arrancar con los tres puntos". Con un entrenador -Lionel Scaloni- que ha sabido gestionar la transformación de un equipo que hace quince meses estaba sumergido en una crisis, hoy es un equipo consolidado y un claro aspirante a ganar el Mundial. Argentina cuenta también con la fuerza ofensiva de jugadores como Lautaro Martínez o Ángel Di María.

Por último, Messi acabó la rueda de prensa haciendo alusión a la edad con la que afronta este Mundial y el momento de madurez que ello supone, tanto fuera del terreno de juego como dentro. "Antes jugaba todo el tiempo y me pasaban desapercibidas muchas cosas importantes. Hoy intento disfrutar mucho más de todo. La edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequeños detalles que antes quizá no veía. Hoy me fijo más en todo, disfrutar está por encima de todo".