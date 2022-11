Inglaterra arrasa a Irán y se presenta como una de las favoritas para alzarse con el título del Mundial

El conjunto de Gareth Southgate le ha marcado nada más y nada menos que seis goles a Irán en el segundo partido de este Mundial de Qatar 2022. Este segundo día de campeonato enfrentaba a ingleses e iraníes en el primer partido del Grupo B. Y parece que The Three Lions no se va a andar con aspavientos, siendo una de las favoritas al título.

Inglaterra, una de las favoritas para el título

Inglaterra ha avasallado a Irán, sobre todo en la parte final de la primera parte. El partido se tuvo que parar casi un cuarto de hora al comeienzo del encuentro por un golpe en la cabeza del portero iraní, Alireza Beiranvand, que se tuvo que marchar en camilla. Desde ese momento, el equipo de Southgate tomó las riendas del juego sin casi sin oposición alguna.

Tras media hora de juego -la estrella y una de las jóvenes promesas de Inglaterra, Bellingham- marcó de cabeza tras un centro de Mount. Posteriormente llegaron el segundo y el tercer gol provenientes de Saka y Raheem Sterling. El encuentro se fue al descanso casi sentenciado.

En la segunda parte, cumplida la primera hora de juego, Saka iba a materializar un doblete aumentando distancias para los ingleses. Tres minutos más tarde, el jugador del Oporto Mehdi Taremi iba a recortar distancias para la selección de Irán.

Pero Inglaterra no se iba a esconder y el delantero del Manchester United Rashford hacía la manita para Inglaterra en uno de los primeros balones que tocaba. Salir al campo y besar el santo. El festival continuaba para los ingleses.

Cuando ya se acercaba el término final del partido, los cambios se iban sucediendo para los dos equipos y uno de los jugadores que se marchaba del campo era Harry Kane, que se iba aplaudido a pesar de no ver portería. Casi en el minuto 90 de partido, Inglaterra iba a hacer el sexto gol y el último de los ingleses por parte de Jack Grealish tras un gran carrera de Callum Wilson, que prácticamente le regaló el gol. El partido se iba a alargar diez minutos más de añadido e Irán iba a marcar el segundo gol en su cuenta personal desde el punto de penalti, tras revisar el árbitro un agarrón en el VAR. El gol del honor.

Harry Kane no lució el brazalete arcoíris

En la previa del inicio del Mundial se anunció que 8 selecciones, entre ellas Inglaterra, lucirían el brazalete arcoíris como medida de apoyo al colectivo LGTBIQ+ que sufre grandes restricciones en el país qatarí. Esta medida era contraria a la política de la FIFA, quien prohibió su uso. Finalmente, el capitán de Inglaterra, Harry Kane, amenazado de amarilla, no lució el brazalete. Por su parte, el conjunto de Carlos Queiroz realizó algunas protestas como no cantar el himno o no celebrar los goles, además de numerosos carteles en la grada en forma de protesta.