Las emotivas lágrimas de Manolo 'el del bombo' tras perderse el debut de La Roja: "¡Quiero estar con mi selección!"

Que Manolo 'el del bombo' siente los colores de 'La Roja' como si fuera el mismísimo Luis Enrique es un hecho más que probado y constatado, y hoy ha vuelto a demostrar ese férreo apoyo a la selección española de fútbol durante su intervención en Espejo Público.

Con lágrimas en los ojos ha reconocido que se ha perdido el debut de España por problemas con el alojamiento. "¡Quiero estar con mi selección!", este es su único deseo. Por eso ha pedido ayuda: "El Mundial de Qatar ha sido un fracaso porque todo el mundo está descontento pero lo que yo quiero es ir y estar con mis chicos, con mi 'marea roja', pero si no me echan una mano no sé si voy a poder marcharme el domingo", ha dicho.

Durante su conversación con Susanna Griso ha confesado que está deseando que 'La Roja' llegue a semifinales: "Me han dicho que si llegan a la semifinal o final me invitan ellos".