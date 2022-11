Alineación de Argentina contra México en el partido hoy del Grupo C del Mundial de Qatar 2022

El arranque del Mundial de Qatar 2022 para Argentina empezó bien pero terminó siendo un inferno ante la selección de Arabia Saudí, dirigida por el excelente Hervé Renard.

La selección albiceleste se vio sorprendida por un equipo ordenado en defensa y que en dos acercamientos en la segunda parte pudo remontar el gol inicial de Messi desde el punto de penalti y consiguió así la victoria más importante en la historia del país.

Argentina se metió en un lío y ahora no tiene margen de error, tiene que ganar a México este sábado si quiere tener opciones de clasificarse a los octavos de final del Mundial, suceso que en el caso de que no ocurra será un tremendo fracaso para el equipo, que seguramente no podrá volver a contar con Messi en el próximo Mundial de 2026.

México, por su parte, no pasó del empate ante Polonia en el primer partido y minimizó los daños sufridos por Argentina, los mexicanos si ganan dejarían KO a los de Messi y si pierden se verían obligados a ganar a Arabia Saudí en el último partido para tener alguna opción de clasificación.

Alineaciones del Argentina - México

Argentina: Martínez, Nahuel Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Di María, Messi, Papu y Lautaro.

México: Ochoa, Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo, Álvarez, Herrera, Chávez, Lozano, Vega y Martín.

Dónde ver el Argentina vs México en directo

El partido del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y México se podrá seguir en directo online en la página web de Antena 3 Deportes y consultar el resultado, los goles y la última hora del partido de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022.