Multa a Guardiola y después le pide una foto: "¡Tienes que pagar por ella!"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, tiró de sentido del humor tras recibir una multa después de haber estacionado mal su coche. El técnico español del Manchester City fue sancionado por estacionar su vehículo en una zona señalizada con una doble línea amarilla.

Cuando Guardiola regresaba a su vehículo un guardia de tráfico le informó de la multa a la vez que le pedía una fotografía: "¿Quieres una foto? ¡Tienes que pagar por la foto!", bromeó Pep con el agente de tráfico que le había multado antes de montarse en su coche y abandonar el lugar.

Plaga de lesiones

El catalán, flamante campeón de la Supercopa de Europa con el City, ha lamentado recientemente la plaga de lesiones entre los futbolista. Pep apunta a la ausencia de descanso de los profesionales: "Tenemos cuatro bajas importantes. Mira cuántos cruzados ha habido en este inicio de temporada. La gente no ha tenido descanso. Te hacen jugar partidos muy duros en pretemporada, con muchos viajes. La gente cae y vuelve a caer".

"Si no está Courtois, ya habrá otro, y si no está Militao, pues otro, o Kevin, pues ya habrá otro..."

El belga De Bruyne, de hecho, estará ausente durante varios meses: "Tenemos que decidir en los próximos días si se opera o no. Si se opera serán tres o cuatro meses. Perderle tanto tiempo es muy duro para nosotros, tiene una calidad especial. Tendremos que buscar reemplazos con diferentes cualidades, porque la suyas son únicas. Seguro que encontraremos la solución porque tenemos un gran equipo".

"Es una putada lo de De Bruyne. Es lo que hay. En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido contra el Skonto de Riga. Ahora te dan cuatro días. Y al final mira cuantos cruzados... Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque 'show must go on'. Y si no está Courtois, ya habrá otro, y si no está Militao, pues otro, o Kevin, pues ya habrá otro. Porque acabas la Champions y se van dos semanas con las selecciones y luego el año próximo el Mundial de Clubes en Estados Unidos con 37 equipos. Es demasiado, adaptarse, tirar, entrenar muy poco y energía en los partidos. Esto es una batalla perdida hasta que los jugadores se planten y digan 'no jugamos'. Y encima ahora metiendo más minutos, 110 o 112... ", lamentó Guardiola en Movistar.