La mujer de Emre Asik paga a un sicario más de un millón de euros para asesinar al exfutbolista

Yagmur Asik ha sido arrestada acusada de intentar asesinar a su marido, el exjugador Emre Asik, a través de un sicario al que le ofreció más de un millón de euros para llevar a cabo el crimen. Antes se lo había pedido a su amante, Erdi Sungur, pero este tampoco accedió a la petición de Yagmur.

Tanto Erdi como Yagmur fueron arrestados y el primero de ellos destapó el plan: "Mantengo un romance con Yağmur. Ella solo estaba pensando en heredar la fortuna después de la muerte de Emre Asik. Ella me pidió que lo matara, pero me negué. Una vez me trajo un trozo de carne. Quería que disparara a la carne. Intenté hacerlo, pero cerré los ojos".

Elle le ofreció el arma

Entonces fue cuando Yagmur llamó a un sicario al que le pagó 10 millones de libras, aproximadamente 1.120.000 euros, por asesinar a su todavía esposo. De hecho, según la acusación, la turca le dio el arma y hasta buscaron lugares seguros para enterrar y ocultar el cadaver en zonas campestres cercanas al Düzce.

Por suerte para Emre Asik el sicario cambió de idea en el último momento y terminó confesándole todos los planes de la que es su mujer desde 2012. Por ahora, Yagmur, Erdi y el sicario se encuentran detenidos a disposición del juez, a la espera de que se celebre la primera vista en el Tribunal Penal Superior de Düzce.

