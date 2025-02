Muere Vicenzo Antenucci, el fisioterapeuta de 28 años de El Palmar C.F que esperaba un trasplante de corazón

"Hoy toda la familia de El Palmar C.F esta destrozada", así arrancaba el comunicado de El Palmar C.F este martes por la noche con el que daban a conocer la muerte de Vicenzo Antenucci, el joven de 28 años fisioterapeuta del club. "Lamentamos el fallecimiento de nuestro fisioterapeuta Vincenzo Antenucci. Desde todo el club damos el pésame a familiares y amigos. Gran profesional, gran persona, siempre estarás con nosotros Vince", expresaban.

Vincenzo Antenucci estaba esperando un trasplante de corazón a consecuencia de una enfermedad hereditaria, según precisa 'La Verdad de Murcia'. El italiano, natural de Campobasso, se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Arrixaca desde hace varias semanas esperando ese trasplante. Estaba en código cero, lo que implica prioridad entre los pacientes que esperan un órgano. Su corazón funcionaba solo al 15%, y no pudo aguantar más.

La dramática situación del joven se desencadenó en Navidad, cuando sufrió una neumonía, tras lo que le detectaron una enfermedad cardíaca. Según el medio citado, sus ventrículos izquierdo y derecho apenas funcionaban. Su estado fue empeorando según avanzaban los días, hasta que tuvo que entrar en la UCI de La Arrixaca, donde también le detectaron una infección en el hígado.

Vicenzo Antenucci

Vincenzo Antenucci nació en la comuna italiana de Campobasso, pero residía en Murcia desde el año 2016, cuando empezó sus estudios de Fisioterapia en la Universidad Católica San Antonio (UCAM). Es allí donde conoció a Nicolás Rodríguez, amigo y gerente de la clínica de la Avenida de Europa de Murcia en la que trabajaban, explica 'La Opinión de Murcia'. "Es feliz aquí, por eso no ha vuelto a Italia", contaba hace unos días al medio una de sus compañeras.

Donación de órganos

La Ley española de Trasplantes (Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos) establece que todas las personas somos donantes a no ser que hayamos expresado lo contrario, supuesto conocido en todo el mundo como "consentimiento presunto". A pesar de ello, en España, a la hora de aplicar la ley se establecen unos procedimientos para preservar la voluntad del fallecido.

En primer lugar, se procede a consultar el Registro de Instrucciones Previas o Voluntades Anticipadas para comprobar si el potencial donante ha dejado constancia de su voluntad de donar. Son unas instrucciones o voluntades que tienen valor legal y deben cumplirse. En caso de no existir, la última palabra la tendrá siempre el entorno familiar del fallecido. Por ello, resulta tan importante transmitir a tus seres queridos tu deseo de ser donante si no has dejado constancia por escrito. Se entiende que los familiares y seres queridos del fallecido siempre van a respetar la voluntad de su familiar y que, por eso, tomarán la decisión más acorde con ella.

