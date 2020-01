Muere Giovani Custodero, el futbolista con cáncer de huesos: "Solo necesitamos abrir los ojos y ver más allá de nuestros miedos"

Giovani Custodero, exportero de fútbol sala del AS Fasano, ha muerto después varios días en coma inducido para no soportar el dolor que le provocaba el sarcoma óseo que padecía.

El tipo de cáncer de estaba sufriendo es muy agresivo. Giovanni se sometió a seis cirugías y varios ciclos de quimioterapia durante cuatro años. "Estoy al límite de mis fuerzas", confesó en redes sociales antes de decidir por sí mismo dejarse ir.

La última publicación en Facebook de Custodero fue una frase que compartió una amiga suya, Cinzia Caroli. "Sólo necesitamos abrir los ojos y ver más allá de nuestros miedos para ver cuántas cosas nos da la vida", es la frase que citaba el 'post' y que resume la filosofía de vida de Giovani.