Muere el futbolista Federico Garrè de forma repentina a los 26 años

Federico Garrè, futbolista italiano, ha fallecido de forma repentina a los 26 años de edad según ha informado su club en redes sociales, el 'Busalla Calcio 1909'.

Así ha anunciado su muerte el club en el que jugaba

"Con el corazón pesado despedimos a Federico Un compañero de equipo increíble que no ha jugado con nosotros en dos años. Aunque el tiempo ha separado su camino del campo, su impacto en nuestro club y en nuestras vidas es imborrable. Federico tenía una sonrisa contagiosa y una pasión por el fútbol que nos enriqueció durante años. Aunque ya no llevaba la camiseta, su presencia se sintió en cada partido, en cada risa compartida en los vestuarios. Su ausencia será un vacío que apenas se puede llenar... Te vamos a extrañar Federico, gracias por los momentos de alegría y victorias compartidas. Recordémoslo no sólo como un jugador, sino como un amigo, un compañero aventurero que ayudó a crear la historia del Busalla Soccer. Adiós Federico, descansa en paz... Tu espíritu vive en nuestros recuerdos y en los corazones de quienes tocaste con tu alegría".

No se conocen las causas de la muerte

Hasta el momento no se conocen las posibles causas de la muerte pero todo apunta a que su fallecimiento ha sido totalmente repentino ya que no constaba que padeciera algún tipo de enfermedad.

Se formó en las inferiores de la Sampdoria

El joven futbolista se formó en las categorías de la Sampdoria, mítico equipo italiano de la Serie A, pero jugó en otros conjuntos como Sestri Levante, Serra Riccò y Crocefieschi antes de terminar recalando en el Busalla Calcio 1909.

Otro de los clubes en los que militó, el Sestri Levante, se ha unido al dolor de familia y allegados con un comunicado: "La Unión Deportiva Sestri Levante 1919 se une al dolor de la familia por el prematuro y repentino fallecimiento de Federico Garre. Mediocampista nacido en 1998, creció en el juvenil de Sampdoria. Fue transferido a Sestri Levante en la Serie D en el verano de 2017. Cuando era muy joven, también jugó en la selección sub 15", dice la nota.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la causa de la muerte.