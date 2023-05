Muere un aficionado del Valencia tras ser evacuado de Mestalla

El Valencia ha confirmado la muerte de un aficionado al que se tuvo que evacuar este domingo de las gradas de Mestalla en el tramo final del partido contra el Real Madrid y transmitió el pésame a sus familiares y amigos.

"Lamentamos profundamente la triste noticia del fallecimiento del seguidor valencianista", señala el club en un mensaje en las redes sociales que acompaña con un lazo negro. La entidad explica que el aficionado fue evacuado de Mestalla y trasladado al cercano Hospital Clínico pero no pudo recuperarse y falleció.

Segunda muerte en Mestalla este año

"Un abrazo enorme y mucha fuerza para sus familiares y amigos. DEP", termina el mensaje. Se trata de la segunda situación similar que se vive en Mestalla en pocos meses, puesto que el pasado mes de enero, otro aficionado sufrió un paro cardíaco en el encuentro ante el Cádiz que le causó la muerte.

Durante el duelo, el gol del canterano Diego López en el minuto 32 le dio la victoria al Valencia en el centenario de Mestalla contra el Real Madrid en un partido sin brillo de los madridistas y de mucha tensión que se prolongó hasta el minuto 107 tras varios incidentes que acabaron con la expulsión con roja directa de Vinicíus Jr.

Mensaje de Vinícius

Tras el partido, el brasileño acabó explotando en redes sociales: "No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas", arrancó diciendo la estrella del Real Madrid en una reciente publicación en su Instagram.

"Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí", escribió.

Es sin duda la reflexión más dura que realiza el jugador brasileño desde que está en el Real Madrid. Además, Vini dejaba una frase final que puede traer mucha cola en el futuro: "Soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí", apostilló.