Moyes: "El punto nos deja buenas sensaciones"

El escocés David Moyes, entrenador de la Real Sociedad, ha asegurado que el encuentro ante el Deportivo (0-0) en la primera jornada del campeonato le deja "buenas sensaciones".

"Ha sido un buen partido para empezar, estoy contento con el rendimiento de los jugadores, era un partido complicado, hemos generado oportunidades, el objetivo era sumar los tres puntos, no los conseguimos, pero el punto ante un buen equipo nos deja sensaciones buenas, aunque nos faltó gol", declaró en rueda de prensa.

El técnico del conjunto vasco se mostró "contento" con el partido del internacional mexicano Carlos Vela, que fue titular y jugó casi todo el partido pese a que no había tenido minutos en pretemporada. "Vela ha jugado bien. Había dudas sobre su estado físico y sobre cómo iba a aguantar el partido, pero ninguna duda sobre sus habilidades. No había tenido minutos en pretemporada, pero venía de jugar con México, me parecía importante que jugara sesenta minutos, pero jugó más porque al final es un peligro para los rivales y nos pudo dar gol en la última parte del encuentro", dijo.

Moyes se mostró esperanzado sobre lo que pueden aportar Vela y el brasileño Jonathas juntos en la línea de ataque. "Son buenos jugadores y la conexión ha sido buena. Pueden darnos goles aunque no hayan marcado hoy. Queremos hacer goles y ocasiones y hoy hemos tenido varias. Nos ofrecen cosas diferentes", afirmó.

Sobre la decisión de no hacer sustituciones hasta los últimos minutos de partido, el entrenador británico explicó que "el equipo estaba bien" y entendía que no era necesario introducir "cambios".