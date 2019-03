Mourinho: "¿Zidane? Me parece perfecto y una gran oportunidad para él"

José Mourinho rompió su silencio en una entrevista exlusiva con Diego Plaza en Londres tras el nombramiento de Zidane como nuevo entrenador del Real Madrid. El entrenador portugués, que era uno de los candidatos al banquillo del Real Madrid, valoró la elección del técnico galo.

"Me parece perfecto, con las cosas fantásticas que ha hecho en los últimos año. Me parece perfecto para el Madrid y para él una gran oportunidad para demsotrar los bueno que es, principalmente ahora con un proyecto nuevo. Me parece fantástico, que vaya todo muy bien", aseguró Mourinho.

Aa la pregunta de si le había desilusionado no ser ele elegido para el banquillo del Real Madrid, Mourinho se mostró claro.

"¡No! ¿Cómo desilusionado? Yo nunca he dicho que me gustaba o no me gustaba. No, yo te digo que está perfecto. A mí me parece perfecto", afirmó Mourinho.

Por último, Mourinho aseguró que nadie desde el Real Madrid tenía que darle una explicación.

"¿Qué explicación? No he hablado con nadie", afirmó el técnico luso.

