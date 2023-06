Fútbol

Mourinho renuncia a su cargo en UEFA tras la sanción de 4 partidos: "Los principios en los que creía ya no existen"

El entrenador de la Roma deja su cargo en un comité de la UEFA tras la sanción que se le ha impuesto después de la final de la Europa League. "Los principios en los que creía plenamente cuando me uní al grupo ya no existen y me siento obligado a tomar esta decisión", indicó Mourinho.