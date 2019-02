Mourinho: "Perdimos 5-0 en Barcelona y a los meses, la Copa para Madrid"

José Mourinho se estrenó como comentarista en DAZN con motivo de la final de la Copa de la Liga. El entrenador portugués dejó varias reflexiones interesantes, como la que hizo sobre sus duelos con el Barcelona siendo él entrenador del Real Madrid.

"He ganado, he empatado, he perdido... No recuerdo si más o menos. Me acuerdo de todo, incluso de una situación que puede pasar o no, perdimos 5-0 en Barcelona y unos meses después jugamos la final de Copa y Copa para Madrid", indicó Mourinho.

El exentrenador del United también lanzó un elogio en forma de dardo al City de Guardiola.

"El City es un equipo que sabe todo. Y cuando digo sabe todo es que sabe explotar todas pequeñas cosas de los partidos que solo los equipos experimentados con gente lista, con muchos kilómetros en las piernas a este altísimo nivel lo saben controlar, siempre se ve al City con situaciones como esta, de intentando sacar una amarilla aquí o una amarilla acá en grupos jugadores de jugadores, de tres o cuatro, alrededor del árbitro intentando influenciar alguna decisión", explicó Mourinho.