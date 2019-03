Mourinho: "Diego Costa es un privilegiado"

Jose Mourinho ha calificado a Diego Costa de "privilegiado", ya que no había sido suplente ningún partido hasta la fecha. Frente al Tottenham lo fue por primera vez.

El internacional español mostró su malestar por su condición de reserva y por haber estado calentando en la banda sin llegar a saltar al césped. Mourinho le mandó regresar al banco de nuevo para dejarle sin jugar y Diego Costa, disgustado, le lanzó el peto.

"Diego es un privilegiado porque ha sido el último jugador en quedarse en el banquillo. A todos los demás le ha pasado: al capitán Ivanovic, a Cahill, segundo capitán de Inglaterra; a Fábregas y a Pedro también a Oscar; todo el mundo ha estado alguna vez en el banquillo", argumentó el preparador luso.

"Diego ha sido un privilegiado porque lo mantuve en el equipo todos estos partidos. Pensamos que era lo mejor para este encuentro", agregó tras el choque en White Hart Lane que terminó con empate sin goles.

Mourinho se mostró satisfecho con "la actitud de los jugadores y el resultado. Si hubiéramos ganado nuestra actuación habría sido considerado tremenda", añadió. Sobre el tiempo que estuvo calentando Diego Costa argumentó el preparador que su deseo "es que todos estén mentalmente listos para jugar cuando los necesito".

"En la segunda parte, cuando pensé que podía utilizar a alguno de ellos les mandé calentar para que estuvieran preparados", insistió el entrenador del Chelsea.

Sobre Diego Costa, Mourinho dijo que "mentalmente está bien. No hay problemas. Está trabajando bien todos los días y su ánimo es positivo. Es un hombre positivo siempre para el equipo". "Yo no espero que un reserva esté contento. Su comportamiento fue normal", justificó el entrenador 'blue'.

"Estaba listo para jugar mientras calentaba. Cuando decidí no contar con él se marchó. Ahora, probablemente, esté comiendo algo en el autobús mientras espera que lleguemos", justificó Mourinho. Para el técnico no hay problema alguno. "Si quisiera hacerme daño no lo haría con un peto. Tengo una buena relación con él. No hay problemas".