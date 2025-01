Mourinho confiesa que debió quedarse en el Real Madrid: "Me arrepiento, Florentino me dijo..."

José Mourinho, actual entrenador del Fenerbahçe turco, ha confesado en una entrevista con el 'Corriere Dello Sport' algunos de sus remordimientos tras 25 años entrenando al máximo nivel en Europa.

Se arrepiente del 'no' a Florentino

El que fuese entrenador del Real Madrid de 2010 a 2013 ha dejado claro que se arrepiente de no haber continuado en el equipo blanco cuando Florentino Pérez deseaba que así fuese.

"Florentino me dijo: 'Mou, no te vayas ahora, ya has hecho lo difícil, ahora empieza lo mejor'"

"¿Remordimientos? Muchos, si hablamos de partidos. En cuanto a decisiones profesionales, el 'no' a la oferta de continuar de Florentino Pérez. Me dijo: 'Mou, no te vayas ahora, ya has hecho lo difícil, ahora empieza lo mejor'. Sabía que era verdad, pero quería volver al Chelsea después de tres años de grandes desafíos en España", explicó el portugués, que tras dejar la capital de España tomó rumbo de nuevo a la Premier, concretamente al Chelsea, donde ya había entrenado tres temporadas y en el que había ganado dos Premier League. A su vuelta a Stamford Bridge conquistaría una nueva Premier en la 2014-2015, la última vez que el luso ganó una Liga nacional.

Cambió el Madrid por el Chelsea

Mourinho abandonó el Real Madrid tras la temporada 2012-2013 en la que finalizó la Liga en segunda posición y cayó en semifinales de Champions ante el Borussia Dortmund. No obstante, la relación con la prensa y con parte del vestuario ya estaba muy tocada y 'The Special One' decidió volver a Inglaterra. Eso sí, en lo deportivo el paso de Mourinho por Chamartín devolvió el gen ganador a un equipo que no competía en Europa y que no ganaba una Liga desde la 2007-08.

El Madrid volvió a competir gracias a Mourinho

Con el portugués en el banquillo los blancos conquistaron la Liga de los récords (2011-2012), la Copa del Rey de 2011 con el memorable testarazo de Cristiano en la prórroga y una Supercopa de España en 2012, y todo esto ante el mejor Barça de la historia (dirigido por Pep Guardiola). Además, para muchos el gran mérito de Mou fueron las tres semifinales de Champions consecutivas (2010 a 2013), aunque todas ellas terminaron con finales dramáticos para los merengues (tanda de penaltis ante el Bayern, la no remontada ante el Dortmund en casa y el polémico Clásico de la expulsión de Pepe). Aun así, el Real Madrid recuperó el carácter ganador que le hizo conquistar la ansiada Décima un año después de su marcha con Ancelotti ya en el banquillo. Antes de la llegada de Mourinho a la capital el Real Madrid había caído seis años consecutivos en octavos de final y no pisaba los cuartos desde la temporada 2003-2004. Muchos dan a Mou gran parte del mérito del éxito posterior de la entidad, especialmente en Europa.

Asimismo, desde que abandonó el Madrid, el portugués solo ha levantado tres títulos en más de una década entrenando en cinco equipos diferentes (Premier con el Chelsea, Conference con la Roma y una Europa League con el Manchester United).

>Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com