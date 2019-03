Morientes: "Me parece una sobrada decir que el City es un rival fácil"

El exjugador del Real Madrid Fernando Morientes se mostró optimista de cara al partido que enfrentará a los blancos al Manchester City en unas semifinales de Liga de Campeones en las que "todos están por méritos propios", por lo que "ningún rival hubiese sido fácil", aunque aseguró que los dos equipos españoles son favoritos para llegar a la final de Milán.

"El Paris Sant-Germain seguramente no piensa que el Manchester City es un rival asequible, era uno de los equipos que todo el mundo pensaba que podía estar en la final pero en esta competición nunca hay un rival fácil, de octavos hacia delante todos están por méritos propios. Me parece una sobrada que haya gente que pueda decir que el City es uno de los más fáciles, a mí no me lo parece, está luchando por la Premier aunque lo tiene difícil y tiene unos grandes jugadores", declaró Fernando Morientes en un acto organizado por LaLiga.

No obstante, el embajador de la Liga BBVA afirmó que le "gusta" el encuentro, ya que "no hay antecedentes" como sería el caso al enfrentarse al Atlético o al Bayern de Múnich, y por la separación de los dos equipos españoles "encuadrados en diferentes semifinales", lo que puede dar lugar a una final española.

"Con el Manchester City no hay ningún enfrentamiento previo y tienen una filosofía muy, muy parecida, estilo ofensivo al máximo, grandísimos jugadores en la línea de ataque y creo que va a ser una eliminatoria muy abierta. Lo bueno para el Real Madrid es que el segundo partido es en el Bernabéu y eso te da más tranquilidad como jugador", agregó.

En ese aspecto, el exfutbolista se atrevió a hacer un pronóstico sobre los equipos con "más opciones" para estar en la final de Milán, que aparte del Real Madrid, motivado por su "inercia positiva", el otro gran favorito es el Atlético gracias a su "filosofía".

"Tiene una filosofía totalmente diferente de estilo de juego, la lleva al cien por cien y cualquier otro equipo no sabría jugar así, pero ellos lo hacen perfectamente y le da buenísimos resultados. Por lo que me hace pensar que podría haber una final española", comentó.

Finalmente, Morientes aseguró que "no se esperaba" la situación del FC Barcelona, aunque "siguen siendo favoritos" frente al Real Madrid para conseguir la Liga debido a que hay "dos equipos más luchando por ella" y esto lo hace "más complicado" aunque destacó el "peligro real" de que los de Luis Enrique se queden "sólo" con la Copa del Rey.

"Cuando un club tan grande tiene la posibilidad de sentenciar la Liga, como ellos la tenían, y la dejan escapar es más complicado y ahora tienen que apretar el acelerador para conseguir un título que no tienen tan cerca, ha perdido muchos puntos por el camino y pese a ser un equipo muy solvente está teniendo un bache muy importante reconocido por jugadores y por el propio entrenador y Real Madrid y Atlético tendrán que estar pendientes", concluyó.