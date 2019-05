Morata: "No pienso irme a ningún lado, en el Atlético soy feliz"

"Está claro es lo que quiero, quiero estar aquí, voy a hacer todo lo posible para seguir jugando aquí. Hice todo lo que está en mi mano para venir, y haré todo lo que está en mi mano para quedarme. No pienso en volver a ningún lado, solo estar aquí, aquí soy feliz, y quiero estar todos los años que me queda al máximo nivel aquí", aseguró, rotundo, el delantero rojiblanco.

El Chelsea, que no podrá fichar durante los dos próximos periodos de traspasos por una sanción de la FIFA, tiene la posibilidad de recuperar a Morata de su cesión, a no ser que el Atlético pague el traspaso definitivo. "No me planteo ni la posibilidad de ir a otro club, estoy encantado y creo que tengo que hacer muchas cosas aquí", añadió Morata.

En este sentido, el delantero indicó que, aunque su situación actual depende de la cesión, "las cosas están avanzando bien" y "si todo va bien irán a buen puerto", aunque aseguró que él está "fuera" de esas negociaciones.

El delantero rojiblanco, llegado en el mes de enero al club en el que se formó durante tres años, antes de pasar a la cantera del Real Madrid con el que debutó como profesional, afirmó que su objetivo es continuar en el Atlético hasta el final de su carrera deportiva.

"Yo no tengo otra cosa en la cabeza, me gustaría estar en el Atlético de Madrid todo los años que me quedan de mi carrera, ser todo lo importante posible en el futuro", afirmó Morata, que es conscientes de que con la salida de su compañero francés Antoine Griezmann tanto él como otros compañeros van a tener "más responsabilidades".

Morata participó este jueves en la presentación de la fundación 'More than players', dedicada a ayudar a empresas tecnológicas emergentes del sector deportivo, tras la cual respondió a los medios de comunicación. También fue preguntado por su excompañero belga Eden Hazard, que ha sido relacionado con el Real Madrid y que para Morata encajaría bien "en cualquier equipo".

"Es uno de los mejores jugadores del mundo y puede encajar bien en cualquier equipo, al equipo que quiera, es un jugador top y una persona top", manifestó Morata sobre el que fue su compañero en el Chelsea.