Morata se despide escribiendo una carta: "Gracias a toda la familia de la Juventus"

La carta de Álvaro Morata

"No es fácil para mí escribir estas líneas. Lo primero de todo quiero dar las gracias a toda la gente que ha creído en mí, ha apostado por mí y me ha tratado de una manera increíble para que yo fuese feliz en la Juventus y en Turín.Gracias al presidente, Andrea Agnelli, a Pavel Nedved, Jhon Elkan, Giuseppe Marotta, Matteo Fabris, y, sobre todo, a Fabio Paratici y Javier Ribalta..."

"Gracias a toda la gente que trabaja para este increíble club como es la Juventus. Utilleros, fisios, doctores, equipo de seguridad, cocineros... En resumen, toda la gente que está dentro de la Juve. Gracias también a todos lo que me han ayudado en mi vida en Turín, como Greco".

"Me llevo muchos amigos para toda la vida. Gracias de corazón por todos esos momentos que jamás olvidaré. Gracias por supuesto a todos los aficionados juventinos de todo el mundo por el gran apoyo y el cariño incondicional que me han dado siempre. Al entrenador por confiar en mí y hacerme mejor jugador, a los capitanes por cuidar de mí con especial dedicación y a mis compañeros por cada increíble día que he pasado con ellos, porque ha sido espectacular ganar a su lado.Me quedo marcado por este club, por su historia y por vosotros".

"Esté donde esté siempre seré un juventino más y podré decir orgulloso y en voz alta que me puse la camiseta de la Juventus y que no sólo me la puse, sino que además fui campeón con ella.Gracias una vez más a todos por haberme permitido formar parte de esta familia".